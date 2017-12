DA REDAÇÃO



Sandra Carvalho está internada no Hospital Jardim Cuiabá, na Capital

A família do juiz Gilperes Fernandes da Silva está pedindo doação de sangue para a esposa do magistrado, Sandra Maria Teodoro Carvalho.

Ela perdeu muito sangue após sofrer um acidente, no último domingo (24), na BR-070, estrada que dá acesso a Cáceres (225 km a Oeste de Cuiabá).

Sandra está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jardim Cuiabá e precisou de sangue. A família agora quer repor os estoques.



As doações devem ser feitas diretamente no Banco de Sangue Hemosan, anexo ao Hospital Santa Helena, na Rua Maria do Carmo, em Cuiabá.

As coletas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30. Os voluntários devem informar o nome da paciente.

A doação pode ser feita de qualquer tipo sanguíneo para reposição do estoque da unidade.

O telefone do banco de sangue é (65) 3621-6667.