DA REDAÇÃO



José Rodrigues Júnior (à direita), em seu "food truck", em Cuiabá

O advogado José Rodrigues Rocha Junior, que pediu exoneração do cargo de adjunto da Secretaria de Estado de Assistência Social, terá agora mais tempo para se dedicar ao seu novo empreendimento.

Rodrigues Júnior, que deixará a Pasta até 31 de dezembro, é um dos donos de um "food truck" que vende cerveja artesanal e comida de boteco em Cuiabá.

Entre as atrações do bar sobre rodas, estão bolinho de feijoada, bolinho de banana da terra com carne seca e de peixe.