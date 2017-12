DA REDAÇÃO



Atuação de Maggi foi fundamental para reverter os embargos dos países importadores da carne brasileira

Na Retrospectiva 2017, a revista Veja destaca um dos episódios mais marcantes - e prejudiciais - à imagem e, sobretudo, à economia do Brasil. Trata-se da Operação Carne Fraca, deflagrada com "tremendo espalhafato" pela Polícia Federal, em março.

"A notícia era de embrulhar o estômago: frigoríficos pagavam a fiscais do Ministério da Agricultura para que acobertassem falhas graves na qualidade da carne vendida no país. Aditivos cancerígenos, papelão e partes nada nobres dos animais eram supostamente misturados aos produtos colocados nas prateleiras dos supermercados", relembra a publicação.

Com efeito, a operação rendeu enorme repercussão no Brasil e no mundo, de tal forma que consumidores fizeram boicote às empresas citadas na investigação. Os produtores nacionais sofreram a ameaça do embargo dos países importadores: mais de 20 chegaram a impor barreiras aos frigoríficos nacionais.

A revista destaca que a atuação do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, foi fundamental para reverter os embargos.

"O ministro visitou instalações, inspecionou mercadorias e esforçou-se para esclarecer que, apesar de certas falhas e da corrupção de alguns fiscais, os frigoríficos voltados para o mercado externo são modernos e cumprem as exigências internacionais. A reação foi bem-sucedida: todos os parceiros comerciais relevantes desfizeram o embargo", diz a reportagem.

