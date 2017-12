DA REDAÇÃO



Gilmar Mendes: ministros do STJ defendem mato-grossense da acusação de prática de corrupção

Nem só de “inimigos” vive o polêmico ministro Gilmar Mendes, do STF. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, dez ministros do STJ redigiram nota pública para criticar a atitude do juiz Glaucenir Oliveira, de Campos dos Goytacazes (RJ), que insinuou, nas redes sociais, que GM recebeu dinheiro para dar um habeas corpus ao ex-governador Anthony Garotinho.

“Tal episódio receberá o exame devido pelos órgãos competentes, mas representa perigoso precedente contra toda a magistratura e todos os fundamentos do Estado democrático de Direito”, diz o texto.

“Não se permite que, sem nenhuma prova, por ouvir dizer nas ruas, um juiz possa desqualificar outro apenas porque decidiu um caso de maneira contrária ao que examinou a questão anteriormente”, afirmam os ministros.

Eles classificam o ataque do juiz fluminense ao ministro mato-grossense como “leviano e irresponsável”.