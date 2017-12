DA REDAÇÃO



João Arcanjo: ex-Comendador comandou, por muito tempo, o jogo do bicho em Mato Grosso

Em pouco mais de dois meses, a Polícia “estourou” dois pontos de jogo do bicho, na Baixada Cuiabana. No último dia 27, a PM desmontou uma banca clandestina, num estacionamento privado, no Centro Histórico.

Um homem foi detido e R$ 13,3 mil, apreendidos. Além do dinheiro, havia cheques, blocos de jogos, máquinas calculadoras e de cartões, quadros com resultados de jogos, cadernos com anotações e controle dos devedores e vários jogos feitos.

Em novembro, a Polícia Civil prendeu duas pessoas e apreendeu sete máquinas do jogo do bicho, tabelas, fichas de cadastro de pontos do jogo e R$ 550 em dinheiro, em Rosário Oeste (128 km ao Norte da Capital). Ainda em novembro, foram apreendidas 65 máquinas de apostas, durante uma operação, em Várzea Grande.

Na década de 90, o jogo do bicho corria livremente nas ruas de Cuiabá, VG e em outras cidades de Mato Grosso. Na época, as autoridades da Segurança faziam vistas grossas à contravenção, que era comandada pelo ex-policial civil João Arcanjo Ribeiro, então considerado “capo” do crime organizado no Estado.

Preso desde 2003, acusado de assassinatos e lavagem de dinheiro, o “Comendador” luta para deixar a prisão. Ao longo do tempo, sempre se alimentaram as suspeitas de que JAR comandaria o “bicho”, mesmo estando na prisão.