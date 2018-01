DA REDAÇÃO



Silval: depois do MPF, agora depoimentos à Controladoria-Geral do Estado

O ex-governador Silval Barbosa (sem partido) tem compromisso agendado para janeiro de 2018: vai prestar depoimentos à Controladoria Geral do Estado (CGE).

A iniciativa é do próprio SB e deve ajudar o trabalho de auditores do Estado, em procedimentos administrativos instaurados para apurar eventuais prejuízos aos cofres públicos por atos praticados em sua gestão, entre 2010 e 2014.

A medida tem como base a “delação monstruosa” que o ex-governador fez ao MPF, em julho, com a aprovação do ministro Luiz Fux, STF.

Por meio da CGE, o Estado espera que Silval contribua com informações sobre eventuais fraudes em precatórios, benefícios fiscais, contratos administrativos e convênios firmados com operadores financeiros e pessoas físicas e jurídicas tinham relações com o Governo de Mato Grosso.