DA REDAÇÃO



Os acusados de matar Esvandir Mendes (detalhe) foram denunciados à Justiça

Na denúncia que ofereceram contra os acusados de matar o prefeito de Colniza Esvandir Mendes, no último dia 15, promotores de Justiça revelaram perplexidade com a violência na cidade e a ousadia dos assassinos.

“O modus operandi dos executores chega e lembrar até filmes hollywoodianos do velho oeste", escreveram os promotores Willian Ogama e Leandro Túrmina.

Eles também citaram a falta de resposta estatal aos crimes graves. “Colniza tem sido palco de diversos crimes bárbaros neste ano (citam-se, deste ano: a chacina dos trabalhadores rurais de Taquaruçu do Norte, o assassinato do ex-vereador Elpído), sendo que a sensação de insegurança, da lei do silêncio, da lei do mais forte continua a imperar”, escreveram.