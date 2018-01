DA REDAÇÃO



O governador Pedro Taques tenta "vender" a dívida dolarizada

O Governo pode até conseguir quitar os salários dos servidores dentro do mês a partir de janeiro, conforme prevê o secretário de Estado de Gestão, Julio Modesto.

Mas, em março, deverá voltar a ter problema.

É que neste mês vence mais uma parcela semestral do pagamento da dívida dolarizada com o Bank Of América. O montante a ser pago deverá superar os R$ 110 milhões, valor que balança o caixa do Governo.

O contrato foi firmado em 2012 e o pagamento segue até 2022. Com as oito parcelas pagas até setembro, o Executivo já desembolsou R$ 838,485 milhões.

Nos últimos meses, o Governo tem tentado “vender” esta dívida para o Banco Mundial, que alongaria o prazo de pagamento e reduziria os juros, o que poderia dar um alívio nas contas.