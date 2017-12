DA REDAÇÃO



Ex-governador Júlio Campos passou por um procedimento cirúrgico nesta semana

O ex-governador Júlio Campos (DEM) passou, nesta semana, por um procedimento cirúrgico para retirar duas pedras nos rins. O democrata foi internado na última segunda-feira (25) e teve alta na quinta-feira (28).

“Não foi fácil ficar com essas pedrinhas. É um negócio muito complicado... Estavam me atrapalhando muito. Eu estava com dificuldades para urinar”, disse ele à coluna. As pedras foram retiradas por meio de uma sonda.

Campos, que fez um transplante de fígado em 2017, em Fortaleza (CE) afirmou que a sua saúde está bem melhor, neste fim de ano.

No entanto, ele deve passar por outra cirurgia, nos próximos meses, para retirar uma pedra maior em um rim.

“Mas, agora, eu já estou pronto para ir atrás dos meus planos para 2018”, disse o ex-governador, que não descarta um possível retorno à vida política.