DA REDAÇÃO



O líder do prefeito Emanuel Pinheiro na Câmara de Cuiabá, vereador Lilo Pinheiro

O líder do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) na Câmara de Cuiabá, vereador Lilo Pinheiro (PRP), negou qualquer tipo de retaliação ao vereador Felipe Wellaton (PV) a pedido do Executivo Municipal.

Wellaton foi o único a ter suas emendas rejeitadas na Lei Orçamentária Anual de 2018. Ele havia destinado R$ 50 mil para a aquisição de equipamentos para o Centro de Saúde do Bairro São Gonçalo e R$ 175 mil para a reforma da praça do Quilombo.

Segundo Lilo, a rejeição das emendas do colega foi uma decisão que partiu dos próprios vereadores por enxergar incoerência em Wellaton, que havia votado contra a LOA durante a primeira das duas votações da peça.

“Não existe retaliação nenhuma por arte do Poder Executivo. Basta ver que alguns vereadores ditos de oposição, como Marcelo Bussiki e Dilemário, tiveram as emendas aprovadas. O único que não teve foi o Felipe Wellaton, mas não tem nada a ver com retaliação. Os vereadores entenderam em não votar, porque ele não votou o Orçamento. A interpretação de grande parte foi de que se ele não aprovou o Orçamento, seria incoerência querer fazer emenda ao orçamento”, explicou ao MidiaNews.