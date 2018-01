DA REDAÇÃO



Trecho da Rodovia MT-235, nas proximidades de Sapezal

A Secretaria de Estado de Infraestrutura aditou em R$ 5.161.103 um contrato com a empresa Encomind Engenharia e Logística, para a execução do remanescente da obra e revitalização da rodovia MT-235, entre Sapezal e Campo Novo do Parecis, no Noroeste de Mato Grosso.

O aditivo é decorrente de uma análise de adequação de projeto, feito pela empresa RTA Engenheiros Consultores, que aditou o valor de R$ 8.784.720,89 e suprimiu R$ 3.587.617,60.

Com as alterações, o contrato passa a ser de R$ 14.246.452,91.