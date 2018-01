DA REDAÇÃO



Mato Grosso não tem nenhum integrante do Congresso Nacional entre os melhores de 2017

Em sua 10ª edição, o tradicional “Prêmio Congresso em Foco” relaciona os 48 deputados e senadores entre os melhores do Brasil em 2017. Com oito representantes, o Rio é o Estado o que reúne o maior número de parlamentares, em levantamento do site Congresso em Foco.

Mato Grosso – com sete deputados federais e três senadores – não tem um único nome entre os melhores do Congresso Nacional. Nem mesmo no item “Defesa da Agropcuária”. Mato Grosso do Sul tem Simone Tebet (PMDB) entre os cinco melhores senadores.

No total, 16 estados e o Distrito Federal emplacaram deputados e senadores na lista dos melhores do ano. Os premiados foram escolhidos por três públicos distintos: um júri formado por cinco representantes da sociedade civil; jornalistas que cobrem as atividades da Câmara e do Senado e a população, por meio da votação na internet.

Ao todo, 17 legendas tiveram ao menos um nome entre os premiados. Desde que o prêmio foi criado, em 2006, somente os deputados Chico Alencar (Psol-RJ) e Luiza Erundina (Psol-SP) foram premiados em todas as suas dez edições.

