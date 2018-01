DA REDAÇÃO



O craque Valdívia com amigos e familiares, em post feito na cidade de Jaciara

Na contramão da ostentação – quando muitos craques escolhem ilhas paradisíacas, por exemplo -, o meia-atacante mato-grossense Valdívia optou por curtir suas férias na terra natal: Jaciara (144 km ao Sul de Cuiabá).

Em um vídeo postado na rede social, o atleta do Atlético-MG aparece jogando tacobol com amigos, em uma rua da cidade, localizada às margens da BR-364. Aos 22 anos, Valdívia pertence ao Internacional-RS, que o emprestou ao clube mineiro até maio deste ano.

O craque mato-grossense, cujo verdadeiro nome é Wanderson Ferreira de Oliveira, deu os primeiros passos no futebol na base do Rondonópolis E.C., pelo qual disputou a Copa SP de Juniors (a Copinha) e, pelo ótimo desempenho, despertou a atenção do Inter-RS.

Em 2016, Valdívia fez uma jogada de craque ao assumir um projeto social: inaugurou o Centro de Treinamento Valdívia, no Km 10 da BR 364, no Distrito Industrial, em Cuiabá.

O empreendimento oferece oportunidades para meninos de cinco a 17 anos despontarem no futebol. Quando inaugurou a obra, Valdívia reforçou a importância do esporte para combater as drogas e a criminalidade, considerando que os alvos do projeto são as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Veja o vídeo postado por Valdívia: