DA REDAÇÃO



Polêmica sobre o FEX teria refletido na saída de Gustavo Oliveira da Secretaria de Fazenda, segundo jornal

A saída repentina do secretário de Fazenda, Gustavo Oliveira, ganha novos contornos e explicações, e teria tudo a ver com a destinação do famoso dinheiro do FEX - aquele fundo que o presidente Temer demorou para repassar aos estados.

De olho nessa dinheirama - quase R$ 500 milhões -, o governador Pedro Taques (PSDB) teria assumido muitos compromissos e, pelo jeito, teriam esquecido de avisá-lo que a maior parte da grana seria usada para cobrir os rombos nos fundos. Resultado: não teve dinheiro para tanto compromisso.



Teria sobrado, até mesmo, para o chefe da Casa Civil, o deputado estadual licenciado Max Russi (PSB), considerando que um dos compromissos não honrados pelo Palácio Paiaguás, e que estaria dando muita dor de cabeça, era o de pagar as emendas parlamentares.

Russi teria dito aos colegas da Assembleia que, se o dinheiro não saísse, ele se demitiria da Casa Civil. Obviamente, tem deputado cobrando a promessa...

As informações são do jornal Diário de Cuiabá.