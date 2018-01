DA REDAÇÃO



O deputado federal Victório Galli (PSC): sem "viadagem" na ditadura

Em entrevista nesta quarta-feira (3), o deputado federal Victorio Galli (PSC) voltou a demonstrar seu saudosismo com a ditadura militar do Brasil.

Aliás, ele nem sequer admite que houve ditadura no Brasil. “Se você for analisar a situação direitinho, você vai ver que não houve ditadura no Brasil”, afirmou.

E completou: “Quem viveu aquele tempo [do regime militar] tem saudade do sistema de Governo. Não tinha corrupção, não tinha ladroagem, nem essa viadagem que está por aí a fora”.