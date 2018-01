DA REDAÇÃO



Petição sobre redução de salários de vereadores será encaminhada ao presidente Justino Malheiros

Por meio de uma petição online, o líder comunitário Sandro Augusto propõe a redução dos salários dos vereadores de Cuiabá, de R$ 15 mil para R$ 2,8 mil. Este valor corresponde a três salários mínimos.

Presidente do bairro Altos do Moinho, Augusto lembra que, além do salário, cada parlamentar ainda tem direito a uma verba indenizatória de R$ 9 mil, totalizando R$ 24 mil mensais.

Apenas com salários e as "indenizações" dos vereadores, a Casa dos Horrores - vulgo Câmara Municipal - gasta, por ano, R$ 7,2 milhões dos contribruites. Somando o 13º, aprovado na calada da noite, no fim do ano passado, esse custo sobe para 7,8 milhões ao ano.

Sandro Augusto - que no documento observa que "vereador não é profissão" - utiliza as redes sociais para conclamar os cidadãos a assinarem a petição, que será encaminhada à Mesa Diretora do Legislativo.

