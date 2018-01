DA REDAÇÃO



O advogado Eduardo Mahon, que sugere que o deputado Victório Galli deveria ficar calado

Em um post no Facebook, o advogado cuiabano Eduardo Mahon contestou o deputado federal Victório Galli (PSC), que, em entrevista, nesta semana, afirmou que, na época da ditadura militar, no Brasil, “não havia tanta viadagem” (leia AQUI).

Para o advogado, o parlamentar “se enganou”. “No tempo da ditadura, o que não havia era democracia e transparência. Convém lembrar, entretanto, que a pedofilia corria solta na Igreja, o pau-de-arara estava em pleno uso e as empreiteiras enriqueciam com as obras sem licitação”, afirmou, na rede social.

Mais à frente, Mahon recomenda a Galli que “se contenha”. E completa: “O silêncio é o melhor caminho para evitar a denúncia da própria burrice ou, quem sabe, de um desejo guardado a sete chaves...”

Veja o post de Eduardo Mahon: