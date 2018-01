DA REDAÇÃO



O deputado Jajah Neves: somas vultosas para beneficiar um mesmo órgão

O deputados estadual Jajah Neves (PSDB) destinou R$ 250 mil de emenda parlamentar à Associação Mato-grossense de Inclusão Sociocultural (Amiscim), para a realização de um documentário sobre o Município de Santo Antonio de Leverger (27 km ao Sul de Cuiabá).

A emenda em questão foi feita em conjunto com o deputado Allan Kardec (PT), que, de seu lado, está destinando R$ 350 mil ao mesmo instituto, para a realização de um documentário sobre a vida do Almirante Augusto Leverger, o “Barão de Melgaço”.

O tucano Jajah Neves ganhou notoriedade ao destinar, recentemente, o montande de R$ 460 mil, por meio de emenda parlamentar, ao mesmo Instituto Mato-grossense de Inclusão Sociocultural (Amiscim), para a realização de um documentário (vídeo) sobre a soja em Mato Grosso (leia AQUI).

No total, o instituto já foi beneficiado, até agora, com o montante de R$ 1.060.000,00, só de emenda parlamentar. Os recursos são repassados por meio da Secretaria de Estado de Cultura.

A coluna reafirma: com tantas demandas mais importantes no Estado - no caso específico, na pequena Leverger - é, no ínimo, questionável esse tipo de destinação de dinheiro público.