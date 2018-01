DA REDAÇÃO



PCE, em Cuiabá: Estado firma pacto pela melhoria nos presídios

Governadores de seis estados e do Distrito Federal escreveram um manifesto sobre a crise nos presídios brasileiros. No texto, eles criticam o Governo Federal pela “falta de participação efetiva” nas políticas de segurança pública.

O manifesto é assinado pelos governadores Marconi Perillo (Goiás), Rodrigo Rollemberg (Distrito Federal), Pedro Taques (Mato Grosso), Reinaldo Azambuja (Mato Grosso do Sul), Marcelo Miranda (Tocantins), Confúcio Moura (Rondônia), Flávio Dino (Maranhão).

De acordo com o manifesto, os estados enfrentam uma série de dificuldades para lidar com a crise dos presídios, como o sucateamento das estruturas carcerárias, o efetivo insuficiente das forças policiais, leis inadequadas, além de rebeliões e da presença do crime organizado e tráfico de drogas nas prisões.

O manifesto apresenta cinco medidas para enfrentar o problema, entre elas a criação de um fundo nacional para destinar recursos para os estados, a criação de novos presídios federais e a adoção de penas mais rígidas na legislação.

