DA REDAÇÃO



Júnior Macagnam, um dos nomes de MT escolhidos para integrar o programa RenovaBR

O empresário cuiabano Júnior Macagnam anunciou, nesta semana, seu afastamento dos movimentos populares - entre eles, o "Vem Pra Rua" - em Mato Grosso. Ele foi um dos principais líderes da manifestação de 13 de março de 2016, que reuniu mais de 50 mil pessoas em Cuiabá, num ato contra a corrupção.

"Deixo um até logo para me dedicar por inteiro ao Renova BR, uma outra causa muito valiosa que merece atenção", diz Macagnam, em nota. O programa foi criado com o propósito de acelerar novas lideranças e viabilizar o acesso do cidadão ao Congresso Nacional. A opção é por nomes dispostos a disputar uma vaga de deputado federal, nas eleições de 2018.

Em Mato Grosso, Júnior Macagnam e o secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon, foram selecionados para integrar o programa RenovaBR. O empresário deve disputar as eleições pelo Partido Novo (Novo) e o secretário, pelo PPS.

Confira a íntegra da nota:

"Hoje encerro um ciclo de uma caminhada intensa, mas prazerosa. Em 2014, por acreditar no poder da mudança que cada cidadão possui, em nosso país democrático, ingressei numa causa muito importante, a de dar início no combate à corrupção.

Participei de várias manifestações, entre elas a de 13 de março de 2016, que reuniu mais de 50 mil pessoas em Cuiabá.

De lá pra cá, conheci diversas pessoas com os mesmos objetivos, novos lugares e participei de grandes movimentos. Tive a honra de liderar o Movimento 'Vem Pra Rua' em Mato Grosso, um dos maiores do nosso país. Sem dúvida nenhuma, o movimento não teria tanta importância se não fosse cada um de vocês, que carregam força, coragem e sede de mudança.

Hoje, depois de colher tantos frutos com nosso suor e dedicação, me despeço dessa família. Deixo um até logo para me dedicar por inteiro ao programa Renova BR, uma outra causa muito valiosa que merece atenção.

Essa mudança, que tanto buscamos, vem aparecendo aos poucos e tenho certeza que a longo prazo será ainda maior.

Pela Renovação na política,

Júnior Macagnam"