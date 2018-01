DA REDAÇÃO



Maggi diz que só deixa ministério, antes de abril, se o presidente Temer pedir o cargo

Ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP) tem dito a interlocutores que não pegará carona no bonde de colegas que deixaram a Esplanada entre o fim de 2017 e o começo deste ano, como Ronaldo Nogueira (Trabalho) e Marcos Pereira (Indústria e Comércio Exterior).

Nesta semana, BM afirmou que só abrirá mão do cargo em meados de abril, para poder se candidatar ao Senado por Mato Grosso. Só sairá antes de abril se o presidente Michel Temer pedir o cargo. "O cargo sempre é do presidente, mas pretendo ficar até o fim do prazo legal", disse.

Além de Maggi, vão deixar a Esplanada até abril: Ricardo Barros (PP-PR), da Saúde; Osmar Terra (MDB-RS), do Desenvolvimento Social; Sarney Filho (PV-MA), do Meio Ambiente; Leonardo Picciani (MDB-RJ), do Esporte; Marx Beltrão (MDB-AL), do Turismo; Maurício Quintella Lessa (PR-AL), dos Transportes; Fernando Coelho Filho (sem partido-PE), de Minas e Energia; Aloysio Nunes (PSDB-SP), do Itamaraty; e Mendonça Filho (DEM-PE), da Educação.