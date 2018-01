DA REDAÇÃO



O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSD), é um defensor da Caravana da Transformação, o programa social do Governo Pedro Taques que leva atendimentos sociais para Municípios do interior.

“Sou a favor da Caravana, porque já morei muito tempo no interior e sei que quem por lá mora fica muito distante do Governo”, afirmou.

“A crítica é que vai muita gente [do Governo]. Mas será que a pessoa que mora lá no interior não tem direito de receber um governador, um secretário, para dar satisfação a ele do que está sendo feito, quais projetos têm para região? Acho que tem, sim, esse direito”, afirmou.