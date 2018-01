DA REDAÇÃO



A empresa atuou no Detran de Mato Grosso, onde teria pagado propina

A empresa EIG, que atuou no sistema de gravame de veículos no Detran-MT, credenciou-se no órgão de trânsito paulista para prestar o mesmo serviço.

A informação consta no site Diário do Poder, de Brasília.

Antiga FDL, a EIG foi citada na delação do grupo do ex-governador Silval Barbosa por ter pagado propina a políticos de Mato Grosso.