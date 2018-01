DA REDAÇÃO



O mercado de trabalho reagiu em Mato Grosso em 2017



Enquanto o Poder Público do Estado se ressentiu da falta de recursos, na esfera privada o ano de 2017 foi melhor.

Ao menos no que diz respeito ao mercado de trabalho, o ano de 2017 representou o fim da crise em MT.

Até novembro do ano passado, o Estado havia aberto 25.645 novas vagas de trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

No ano anterior, neste mesmo período, o Estado contabilizava 5.959 vagas fechadas.