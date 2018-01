DA REDAÇÃO



A sede da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social

O governador em exercício Carlos Fávaro fez inúmeras mudanças na Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social.

Além de várias exonerações e nomeações, uma só vez, ele trocou três adjuntos.

Os novos adjuntos são Marile Cordeiro Ferreira (Assistência Social), Adilson dos Reis e Silva (Administração Sistêmica) e Rosiane Mahara Andrade (Trabalho e Cidadania).

Marline substitui José Rodrigues Rocha Junior, que pediu exoneração no final do ano. Já Silva assume o lugar de Marcos Sovinsk e Rosiane substitui Samir do Padro.