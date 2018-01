DA REDAÇÃO



O ator André D´Lucca, que lançou uma paródia criticando o governador Pedro Taques

Em meio a possibilidade do governador Pedro Taques (PSDB) processar o ator André D´Lucca, por conta de uma paródia, o interprete da personagem Almerinda disse não ter medo de que o caso vá parar na Justiça.

Em uma publicação em sua página no Facebook, André afirmou que fez a música “enquanto artista” e que a cada processo novas músicas serão lançadas.

“Não tenho medo. Pode processar. Quero que fique registrado judicialmente que eu fiz meu trabalho enquanto artista: Eu provoquei, questionei e fui notado. Sou movido por desafios. Silval e Roseli me deixaram em paz quando perceberam que não me calariam. Com o tempo Taques vai entender a mesma coisa. A cada processo 10 novas músicas serão lançadas. Esse é meu projeto Check Mate”, disse.

Na publicação, o ator voltou a citar o caso da Grampolândia, dos secretários da atual gestão que foram presos e de um supostos desvios dos recursos federais da Educação por parte do governo do Estado.

