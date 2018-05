O procurador de Justiça, Paulo Prado, que deverá ser ouvido em CPI do MPE

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Ministério Público – que se arrasta há mais de dois anos na Assembleia Legislativa – deverá realizar, nos próximos dias, uma oitiva com o procurador de Justiça Paulo Prado, que já comandou o MPE.

A informação foi confirmada pelo presidente da CPI, deputado Oscar Bezerra (PSB). Segundo ele, a convocação de Prado já foi realizada e o depoimento será aberto.

A CPI foi criada no final de 2015 para investigar possíveis irregularidades na emissão e pagamentos de cartas de crédito, no valor de R$ 7,9 milhões, a 47 membros do MPE, no ano de 2009.

No final do ano passado, os membros da comissão colocaram todos os atos da investigação em sigilo.