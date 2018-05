DA REDAÇÃO



Sócios da EIG Mercados fizeram acordo de delação premiada

A 2ª fase da Operação Bereré, deflagrada nesta quarta-feira (09), teve como base as delações dos empresários José Henrique Gonçalves e José Ferreira Gonçalves Neto, sócios da EIG Mercados, empresa pivô no esquema operado no Detran-MT.

Segundo as investigações, parte dos valores repassados pelas financeiras à EIG Mercados por conta do contrato com o Detran retornava como propina a políticos, dinheiro esse que era “lavado” pela Santos Treinamento – parceira da EIG no contrato - e por servidores da Assembleia, parentes e amigos dos investigados.

A coluna apurou que a dupla foi várias vezes prestar depoimento ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), além de entregar evidências e provas substanciais das tratativas ilícitas.

Os sócios da Santos Treinamento, Antônio Costa e Roque Reinheimer, também tentaram fazer delação, mas o acordo não foi aceito em razão de os empresários da EIG terem sido mais rápidos e apresentado mais materialidade nas provas.