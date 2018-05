DA REDAÇÃO



A operação foi desencadeada na manhã desta quarta-feira

O Ministério Público Estadual divulgou os horários dos depoimentos dos presos na segunda fase da Operação Bereré, deflagrada na manhã desta quarta-feira (9).

Os depoimentos na sede do Gaeco começam às 10 horas com o deputado estadual Mauro Savi e o advogado Pedro Jorge Zamar Taques, irmão do ex-secretário chefe da Casa Civil, Paulo Taques.

As 14h30 horas, será a vez de Paulo Taques e Claudemir Pereira dos Santos. Já as 16h30, depõe o empresário José Kobori.

Na sexta-feira (11), às 10 horas, será a vez o deputado estadual Eduardo Botelho, que foi sócio da Santos Treinamentos, empresa, que segundo o MPE, ajudou a lavar o dinheiro do esquema.