DA REDAÇÃO



Em dia de operação, deputados somem da Assembleia e sessões não são realizadas

A segunda fase da Operação Bereré, denominada Bônus, esvaziou o plenário da Assembleia Legislativa na quarta-feira (09).

Das quatro sessões previstas para ocorrer, sendo duas para compensar uma semana de ausência parlamentar, somente uma foi realizada. No final do dia, foi possível realizar a sessão. Entretanto, por não haver deputado suficiente, nenhuma votação ocorreu.

Antes, ainda cedo, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO) votou novamente as contas do governador Pedro Taques (PSDB), referentes ao exercício de 2016.

Mesmo com decisão judicial favorável a votação anterior, o presidente da Comissão, deputado Wilson Santos (PSDB), decidiu refazer a sessão. Por quatro votos a um, as contas foram aprovadas. Somente Zeca Viana (PDT) foi contra o relatório do deputado Saturnino Masson (PSDB).