DA REDAÇÃO



O Palácio Paiaguás, sede do Governo do Estado

O mês de maio parece ser “amaldiçoado” para o Governo Pedro Taques.

Desde 2016, em todo mês de maio, uma grande operação abala o Executivo.

Primeiro foi a Rêmora, que investigou fraudes na Seduc, em maio de 2016.

No ano seguinte, no mesmo mês, veio à tona o caso dos grampos, com a prisão de militares, entre eles o então comandante geral da PM, Zaqueu Barbosa.

Agora, em maio de 2018, vem a segunda fase da Operação Bereré, com a prisão do ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques.