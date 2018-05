DA REDAÇÃO



Deputado recebe a coroa do Divino Espírito Santo

Um dia antes de ser preso na Operação Bônus, acusado de ser um dos maiores beneficiados de um esquema de propina no Detran, o deputado estadual Mauro Savi (DEM) foi “abençoado” pelos festeiros do Divino Espírito Santo.

No gabinete da presidência da Assembleia, o parlamentar fez fotos com a coroa e a bandeira tradicional da cultura cuiabana. Ele publicou a benção em sua página do Instagram.