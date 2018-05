DA REDAÇÃO



Mauro Savi e Paulo Taques: contrato desfeito

O escritório Zamar Taques Advogados Associados renunciou à defesa do deputado estadual Mauro Savi (DEM) no caso relativo à Operação Bereré.

O objetivo, de acordo com fontes ouvidas pela coluna, é concentrar esforços na defesa do ex-secretário da Casa Civil e sócio do escritório, o advogado Paulo Taques.

A empresa respondia pela defesa do deputado desde o dia 19 de fevereiro, quando foi deflagrada a primeira fase da Bereré.

Savi é apontado pelo Gaeco como o suspeito de ser o líder de um amplo esquema de fraudes e desvio de verbas no Detran-MT.

Paulo Taques, preso ontem junto com seu ex-cliente, também teria se beneficiado das irregularidades, segundo a promotoria.