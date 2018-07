DA REDAÇÃO



O ex-prefeito de Cuiabá e pré-candidato ao Governo, Mauro Mendes (DEM), fez questão de registrar nas redes sociais um encontro com seu aliado político, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP).

Em uma foto publicada no Instagram, Mauro conta que recebeu Blairo para um almoço em sua casa. “Parabéns pelo grande trabalho em defesa da agricultura de Mato Grosso e do Brasil. Estamos trabalhando pra construir um Estado eficiente, que permita e ajude as pessoas a fazerem Mato Grosso melhor”, escreveu o ex-prefeito na legenda.

Publicamente, Blairo tem afirmado que mantém o posicionamento de não participar das discussões em torno do processo eleitoral neste ano. Nos bastidores, no entanto, as informações são de que ele estaria disposto a apoiar a candidatura de Mauro.

A mesma foto postada por Mauro – onde ele ainda parece com a perna engessada, em razão de uma cirurgia – também foi publicada por sua esposa Virgínia Mendes e pelo próprio ministro.

