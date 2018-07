DA REDAÇÃO



Deputado Fabio Garcia e senador Wellington Fagundes, durante evento na Capital

O senador e pré-candidato ao Governo, Wellington Fagundes (PR) não esconde sua vontade de ter o Democratas em seu arco de alianças. Ele já afirmou, inclusive, que “cobrará” apoio do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (DEM), que também é pré-candidato ao Paiaguás.

Em evento realizado na última semana, Fagundes fez questão de mostrar sua proximidade com membros do DEM e chegou afirmar que o presidente do partido no Estado, deputado federal Fabio Garcia, é seu “filho preferido”.

“Talvez vocês não saibam, mas o Fabio é meu filho preferido. Ele provoca ciúmes nos outros”, brincou o senador, que é pai de Diógenes Fagundes e João Antônio Fagundes.