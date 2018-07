DA REDAÇÃO



O ministro da Agricultura Blairo Maggi não escondeu seu espanto com o vai e vem jurídico do último domingo (8), quando magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a Justiça Federal do Paraná protagonizaram uma verdadeira batalha sobre um habeas corpus para o ex-presidente Lula.

“Como todos que assistiram ontem [domingo], ficamos todos boquiabertos. Como pode a Justiça estar desse jeito? Um libera, outro manda prender, gente que não tem nada a ver fala. É lamentável”, disse Maggi em conversa com jornalistas um evento em Cuiabá.

Ainda na entrevista, o ministro também falou que somente o próximo presidente da República terá condições de colocar fim à crise política envolvendo os três Poderes no Brasil.