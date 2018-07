DA REDAÇÃO



Ministro Blairo Maggi (Foto: Carlos Silva/MAPA)

Após 10 anos de espera e projetos, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico) deve ter suas obras iniciadas em 2019, ao custo de R$ 4 bilhões.

Para o ministro da Agricultura Blairo Maggi, a obra, uma das principais medidas para sanar o gargalo do escoamento de produtos do Estado, é um sonho.

“E é bom lembrar que às vezes um sonho demora para se realizar, mas um dia ele acontece”, disse.

“Eu pretendo ver esse Estado cortado com uma ferrovia Leste a Oeste, de Norte a Sul, com cruzamento na altura de Lucas do Rio Verde ou Sorriso. Isso vai acontecer”, disse o ministro.

A obra prevê a construção de 383 quilômetros entre Água Boa e a cidade de Campinorte (GO).