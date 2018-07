Depois do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (DEM), agora é o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM) quem está no departamento médico.

Em uma postagem no Instagram, Dilmar contou que há algumas semanas estava andando com auxílio de uma bengala, em razão de uma torção no joelho. Ele acabou sofrendo um incidente ao desviar de um cachorro na rua.

“Infelizmente, o procedimento cirúrgico foi inevitável. Acabo de sair do centro cirúrgico do Hospital Santo Antônio de Sinop, onde realizei duas intervenções, uma no menisco e outra no ligamento cruzado do joelho direito. Tudo saiu perfeito, graças a Deus”, escreveu ela na legenda da foto em que aparece acompanhado da família.

O deputado disse que precisará ficar “de molho” pelos próximos dias: “Vou me fortalecer para o período eleitoral que se aproxima. Como já disse anteriormente, uma torção pode até me tirar da jogada, mas nunca do campeonato”, acrescentou ele.

Veja a publicação: