DA REDAÇÃO



O ex-servidor da Secretaria de Estado de Educação, Fábio Frigeri

O ex-servidor Seduc, Fábio Frigeri, denunciado na Operação Rêmora sob suspeita de envolvimento em um suposto esquema de fraudes em licitações na Pasta, entrou com um pedido de habeas corpus junto ao STJ, na última semana.

Ele voltou a ser preso no dia 19 de junho após descumprir a proibição de manter contato com os demais acusados do esquema, e enviado mensagens de textos ao celular de Rúbia Moraes, esposa do ex-secretário de Educação do Estado Permínio Pinto.

Nas mensagens, ele teria supostamente “intimidado” o ex-secretário.

O HC será analisado pela presidente do Tribunal, a ministra Laurita Vaz.