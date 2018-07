DA REDAÇÃO



O deputado Wilson Santos: “Egalité, Fraternité e Mbappe”

Bem-humorado, o deputado estadual Wilson Santos (PSDB) aproveitou um evento com franceses no Palácio Paiaguás, na manhã desta terça-feira (10), para fazer uma “adaptação” do lema iluminista da Revolução Francesa.

“Egalité, Fraternité e Mbappé”, brincou ele, em referência jovem jogador francês, Kylian Mbappé, que vem se destacando na Copa do Mundo.

O slogan correto na verdade é Liberté, Egalité, Fraternité, que em português quer dizer Liberdade, Igualdade, Fraternidade.

Em tempo, durante evento nesta manhã, o Grupo Carrefour anunciou investimento de 3 milhões de euros no setor pecuário brasileiro.

O secretário-geral do Grupo Carrefour, o francês Laurent Vallée, e o CEO do Grupo Carrefour Brasil, Noël Prioux, participaram da solenidade.