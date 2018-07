DA REDAÇÃO



O empresário Eraí Maggi, que teve empresa notificada

A Gerência de Fiscalização da Sefaz-MT notificou, por meio do Diário Oficial, quinze empresas do setor do agronegócio.

Entre elas, estão a Bom Futuro Agrícola Ltda., de Eraí Maggi, e a Bom Jesus Agropecuária, que está em recuperação judicial.

Eraí foi um dos principais doadores da campanha de Pedro Taques (PSDB) ao Governo, em 2014. Como pessoa física ele doou mais de R$ 1 milhão - além de outros milhares por meio de seu grupo.