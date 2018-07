DA REDAÇÃO



Águas Quentes: arrendamento vence em 2019

A Sema e o MTPar nomearam os integrantes do grupo de trabalho que irá formatar o projeto de concessão para exploração turística do Parque Estadual das Águas Quentes, na Serra de São Vicente, no município de Santo Antônio de Leverger.

O atual contrato de arrendamento, firmado há trinta anos com a LM Organização Hoteleira LTDA, proprietária da rede de hotéis Mato Grosso, vence em 2019 e, de acordo com o governo do Estado, não pode mais ser renovado.

No final de maio, um chamamento público foi lançado pela parceria Sema e MTPar, com um prazo de 30 dias que para grupos privados manifestassem interesse em apresentar estudos para a exploração da estrutura.

Em 27 de junho, porém, a Sema decidiu republicar o chamamento, o que abriu mais 30 dias para a conclusão da primeira etapa.

A primeira a manifestar interesse foi a própria LM Organização Hoteleira LTDA, que pertence à família do ex-secretário-adjunto de Turismo, Luiz Carlos Nigro.