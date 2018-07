DA REDAÇÃO



O pré-candidato ao Governo, senador Wellington Fagundes: viável?

Mesmo com o MDB ameaçando debandar para o lado de Mauro Mendes (DEM), o pré-candidato ao Governo Wellington Fagundes (PR) disse a pessoas próximas que irá se manter na disputa pelo comando do Paiaguás.

Uma fonte próxima a ele questionou o posicionamento. “Acontece que só temos o candidato ao Governo. Ele tem a estrutura partidária dele, mas é para disputa ao Governo. Não tem estrutura para o Senado e para os outros, não tem com quem dividir a responsabilidade. Isso dificulta. Mesmo sem o MDB, ele disse que continua candidato. Ele disse que seria candidato de qualquer jeito. Mas com qual viabilidade?”, questionou.

Aliados analisam que Fagundes errou em não ter fechado antecipadamente com o PSD. Agora, a sigla já está praticamente fechada no grupo do ex-prefeito Mauro Mendes (DEM). Da mesma forma, o MDB de Carlos Bezerra negocia com o ex-prefeito.