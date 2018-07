DA REDAÇÃO



O empresário José Kobori está preso desde o dia 9 de maio; pedido de soltura adiado

O Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adiou, nesta quinta-feira (12), o julgamento dos pedidos de soltura dos empresários José Kobori e Roque Anildo Reinheimer, ex-diretor-presidente da EIG Mercados e sócio da Santos Treinamento, respectivamente.

Os dois foram presos no dia 9 de maio, na 2ª fase da Operação Bereré, que apura esquema de fraude, desvio e lavagem de dinheiro no âmbito do Detran-MT, na ordem de R$ 30 milhões, que operou de 2009 a 2015.

Os pedidos foram retirados de pauta por conta da falta justificada do relator do caso, desembargar José Zuquim Nogueira.

A informação é de que magistrado passou por uma cirurgia odontológica e não pôde comparecer.

Não há uma data definida para que os pedidos sejam analisados.