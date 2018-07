DA REDAÇÃO



A prefeita cassada de Juara, Luciane Bezerra que foi condenada pelo TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) condenou a ex-prefeita de Juara, Luciane Bezerra (PSB), ao pagamento de multa de seis UPFs (Unidade Padrão Fiscal) por contratar uma empresa que estava impedida de estabelecer contratos com o Poder Público.

No total, Luciane deve repassar cerca de R$ 800 aos cofres do Estado.

Na semana passada, Luciane teve o mandato cassado pela Câmara de Vereadores. Eleita em 2016, ela é acusada de fraudar licitações e desviar recursos do Município.

A empresa Casa do Computador Ltda estava suspensa de contratar com a Prefeitura de Juara por um período de 24 meses, que se encerrava em 8 de janeiro deste ano. Ainda assim, Luciane assinou um contrato com a empresa em 2017, no valor de R$ 67 mil, para a compra de cargas e recargas de toners do Executivo municipal.

A Controladoria-Geral do Município teria feito um alerta sobre a irregularidade, mas o contrato foi mantido pela então prefeita.