DA REDAÇÃO



O deputado estadual Gilmar Fabris: "Júlio foi o pai de todos os políticos"

O deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) afirmou que abriria mão de tentar a reeleição caso o ex-governador Julio Campos (DEM) decidisse disputar uma cadeira na Assembleia. A razão é que ambos têm Várzea Grande como um dos maiores redutos eleitorais.

Entretanto, ele disse que não será necessário, pois Campos já disse que não deve concorrer ao pleito.

“Julio Campos é meu compadre. Foi o pai de todos nós, políticos. Se ele fosse mesmo candidato, eu nem disputaria. Não por medo de perder ou ganhar. Se eu ganhasse dele, ficaria insatisfeito. Se perdesse ficaria muito insatisfeito", disse.

"Se nós dois perdêssemos, entenderia que desaprendemos a fazer política. Mas já falei com o Julio que se ele pretender ser candidato, eu desisto para apoiar ele. Ele me disse que não, disse que eu já estava com a campanha pronta e que ele não vai disputar”, afirmou.