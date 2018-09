DA REDAÇÃO



Alair Ribeiro/MidiaNews O governador Pedro Taques, que negou participação na Grampolândia

O governador Pedro Taques (PSDB) se defendeu mais uma vez, nesta terça-eira (11), da acusação de ter participado da "Grampolândia Pantaneira", como ficou conhecido um esquema de escutas telefônicas clandestinas operado por policiais militares em sua gestão.

"Não conseguem me acusar de ser ladrão, porque não sou ladrão. Não conseguem me acusar de ser corrupto, porque não sou corrupto. Tentaram me acusar disso, mas eu mesmo fiz o pedido ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) para ser investigado", disse, ao programa Cadeia Neles, da TV Vila Real, em que falou sobre o setor de segurança pública.

"Tenho o mesmo patrimônio que eu tinha em 2010, em 2014. Não conseguem dizer que sou ladrão e querem bater de qualquer forma", afirmou.

Veja a entrevista na íntegra: