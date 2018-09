DA REDAÇÃO



Alair Ribeiro/MidiaNews O procurador Mauro, que disputa vaga no Senado

Candidato em todas as últimas eleições desde 2006, o procurador Mauro (PSOL) corre o risco de, mais uma vez, "morrer na praia".

Isso porque ele não conta com praticamente nenhuma estrutura de campanha. A executiva nacional de seu partido, por exemplo, destinou apenas R$ 100 mil para todos os candidatos em Mato Grosso. Sobrou-lhe "míseros" R$ 15 mil.

Empatado em segundo lugar com Nilson Leitão (PSDB) na última pesquisa Voice registrada no TRE-MT, o que selará o destino do procurador será sua capacidade de amealhar votos no Interior - onde Leitão tem seu melhor desempenho.

Resumindo: caso Mauro não cresça no Interior, e Leitão consiga crescer na Capital, a tendência é que este último se eleja.

Mas, correndo por fora, também há a juíza aponsentada Selma Arruda (PSL), que está um pouco atrás mas, no limite, empatada tecnicamente com os dois.