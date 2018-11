DA REDAÇÃO



O deputado estadual reeleito Guilherme Maluf (PSDB) fez um diagnóstico do comportamento do eleitor em 2018, no que diz respeito ao voto para a Assembleia.

Segundo o tucano, o eleitor mato-grossense se "antecipou" à criação do voto distrital e elegeu seus próprios deputados distritais.

De fato, no pleito deste ano, muitos deputados foram eleitos basicamente em seus redutos. Estes são os casos, por exemplo, do Doutor João (MDB), eleito com votação maciça em Tangará da Serra, e do Delegado Claudinei (PSL), primeiro colocado em Rondonópolis.

O voto distrital é um dos modelos pensados para a reforma política. Pela ideia, as eleições parlamentares seriam feitas em distritos, o que poderia reduzir os custos de campanha e aproximar mais o eleitor do candidato.