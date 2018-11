O conselheiro interino do Tribunal de Contas do Estado, Isaías Lopes da Cunha

DA REDAÇÃO



O Tribunal de Contas do Estado emitiu mais um termo de alerta ao Governo do Estado sobre o estouro do limite de gastos com folha de pagamento.

Conforme o conselheiro interino Isaías Lopes da Costa, o Governo gastou 59,17% da sua Receita Corrente Líquida com a folha salarial, percentual acima dos 54% prudenciais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quando levado em conta somente a folha do Executivo, o gasto chegou a 47,02%, acima do limite prudencial de 46,55%.

O alerta vem em um momento em que o Governo tenta obter o aval do TCE para pagar mais uma parcela da Revisão Geral Anual aos servidores.